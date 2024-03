Vento na Capital passou dos 75 km/h

Depois dos estragos deixados na região sul de Mato Grosso do Sul, a chuva e o vento chegaram em Campo Grande no meio da tarde desta quinta-feira (21).

O meteorologista Vinícius Sperling, do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, afirma que a frente fria está avançando e deve se intensificar ainda mais durante a madrugada.

“A mudança brusca acontece após as fortes temperaturas da última semana, um choque entre as massas de ar”, pontuou o meteorologista.

Na Praça Lar do Trabalhador uma árvore de grande porte chegou a cair com os fortes ventos registrados. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp, o vento às 16h50 atingiu os 75,24 km/h.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade para 75 cidades de Mato Grosso do Sul com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O comunicado indicava o registro de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo que deve persistir nesta sexta-feira (22).

