Homem leva três tiros, correu pedindo socorro e morre em frente de bar

Lázaro Souza Farias Júnior, conhecido como “Medonho”, foi morto a tiros, na noite de ontem (29), em frente de um estabelecimento na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Princesinha News, testemunhas relataram à polícia, que a vítima chegou ao bar correndo e pedindo ajuda, já ferida a tiros. No momento em que era socorrido, ele não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no bar para atender a ocorrência. Segundo informações da equipe médica, Lázaro foi alvejado com três tiros.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar, Civil e Perícia Científica estiveram no local.

O caso será investigado. Até o momento, ninguém foi encontrado.

