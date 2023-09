Ciclista fica gravemente ferida após ser atropelada por veículo na BR-267

Uma mulher de 51 anos, foi atropelada na tarde de ontem (29), enquanto cruzava de bicicleta a BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e encaminhada ao hospital, e o seu estado de saúde é grave.

Conforme informações do site Cenário MS, a vítima buscava acesso ao Bairro São Francisco, próximo à saída para Casa Verde, por volta das 17h30, quando foi atingida por um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 35 anos.

Aos policiais, o motorista relatou que não viu o ciclista atravessando, porque estava realizando uma ultrapassagem, quando deparou com ele no meio da rodovia, não teve tempo de evitar a colisão. Ainda em depoimento, o motorista relatou que a ciclista cruzava a rodovia, fora da faixa de pedestre, por isso não conseguiu frear a tempo.

De acordo com a polícia, o condutor do veículo não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreram a vítima até o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Segundo os médicos, a ciclista apresentava laceração profunda na perna direita, escoriações no rosto e havia perdido muito sangue. Conforme informações médicas, o estado de saúde da mulher é grave.

O motorista foi encaminhado a delegacia e deve responder pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

