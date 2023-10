Prisma Grupo de Teatro apresenta “O Vale dos Sentimentos Perdidos” na Capital

Com o objetivo de proporcionar a cultura teatral aos moradores de periferia e pessoas de baixa e média renda, o Prisma Grupo de Teatro, um dos mais antigos e tradicionais de Campo Grande, abriu quatro sessões no mês de outubro para apresentar o seu novo trabalho “O Vale dos Sentimentos Perdidos”. As sessões serão nos dias 08, 15, 22 e 29 no Teatro Mace, na região central de Campo Grande.

O espetáculo que está em seu segundo lançamento é um trabalho de cunho infantil, levando à reflexão, de forma lúdica, as mazelas que acontecem na vida real. Após 20 anos do primeiro lançamento, a escritora Adriana Riqueti, autora do texto, é moradora da comunidade do Conjunto Residencial Estrela do Sul, onde o grupo teatral nasceu em 10 de janeiro de 1995, pelo ator e diretor Celso Ramos. A peça teatral que leva a cultura sul-mato-grossense é dirigida por Jefley Maurício.

De acordo com o diretor Celso Ramos, o grupo teatral foi criado com a pretensão de desenvolver oficinas nessas comunidades, por meio de variadas formas de expressão sociocultural ( teatro, aulas de violão, dança, poesia, entre outros), sempre contando com trabalho voluntário de pessoas, amigos e familaires, que possam contribuir com seu conhecimento.

As apresentações da nova peça “O Vale dos Sentimentos Perdidos”, serão nos dias 08,15, 22 e 29, no Teatro Elite Mace, localizado na Rua 26 de Agosto, 63, região central de Campo Grande. Serão duas sessões por dia, nos seguintes horários: 16h e 18h

Os ingressos podem ser adquiridos no local ou nos pontos de venda citados na parte abaixo, nos valores de R$ 40 reais (inteira) ou R$ 20 meia (1kg de alimento).

