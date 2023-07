Estado inicia programa de cirurgias eletivas neste sábado, com mutirão oftalmológico

Dando início ao projeto “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas” estão previstas, para serem realizadas hoje (8), 34 cirurgias de pterígio (membrana que cresce em volta dos olhos), neste sábado (8), no Hospital da SIAS (Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul.

No final de junho, cerca de 99 pacientes passaram por avaliação de pré-operatório e 57 pacientes receberam a indicação para a realização da cirurgia, 27 outros tipos de encaminhamentos e 15 faltaram à consulta médica.

A diretora-geral de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, esclarece quanto à importância da avaliação médica. “No caso destes pacientes foi detectada a real necessidade da realização da cirurgia. Mas em outros não houve a necessidade da realização de uma cirurgia eletiva. Por isso, a importância de uma avaliação médica criteriosa, durante as consultas de pré-operatório”, explica.

Com isso, serão atendidos 34 pacientes de Aral Moreira, Caarapó, Caracol, Ivinhema, Taquarussu e de Fátima do Sul.

Mais procedimentos

Seguindo o cronograma, 520 pacientes do Estado farão, em Bataguassu e Santa Rita do Pardo, as consultas do pré-operatório de pterígios e de catarata, neste final de semana.

“Serão avaliados, neste sábado (8), 240 pacientes de pterígio no hospital Santa Casa, em Bataguassu. E no domingo (9), mais 280 pacientes de catarata na Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo. Totalizando 520”, explica Benetasso.

De Bataguassu estarão pacientes de: Água Clara, Alcinópolis, Bela Vista, Brasilândia, Bodoquena, Bonito, Corguinho, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Terenos e de Bataguassu. Já de Santa Rita do Pardo estarão pacientes de Alcinópolis, Água Clara, Amambai, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Ivinhema, Japorã, Paranaíba, Taquarussu e Santa Rita do Pardo. (Com assessoria).

Michelly Perez– O ESTADO DE MS

