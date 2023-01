Homem é morto a facadas após briga em partida de sinuca

Edilson Cavalcante Campos, de 40 anos, foi encontrado morto em uma vala, no Assentamento Santa Mônica, próximo ao município Sidrolândia, localizado a 64 km da capital. As informações são que ele foi assassinado após uma briga em jogo de sinuca. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (14).

De acordo com as informações da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), no sábado (14), o irmão de Edilson compareceu a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registrar o seu desaparecimento.

Durante as investigações, apurou-se que, antes de desaparecer, a vítima tinha comparecido a um bar próximo ao assentamento, situado na BR-060, onde teve uma discussão durante uma partida de sinuca.

O autor do crime desferiu dois golpes de faca na vítima, que veio a falecer. Posteriormente, o agressor arrastou o corpo e ocultou o cadáver da vítima em uma vala na entrada do assentamento.

Investigação

Na tarde de quarta-feira (18), a equipe policial identificou testemunhas, que informaram que um indivíduo suspeito havia se escondido em um assentamento próximo. Após se deslocar ao local citado, a equipe DEH visualizou um indivíduo que corria do assentamento, em direção à plantação de soja. O homem foi perseguido e capturado.

Pouco depois, policiais vasculharam a região e localizaram uma cova, onde foi encontrado o cadáver da vítima.

Os policiais também foram informados de que uma testemunha havia presenciado a discussão; e que havia se mudado para a zona urbana desta capital.Após encontrarem a testemunha, ela confirmou o relato de que a morte ocorreu após uma partida de sinuca.

O autor do crime foi preso em flagrante delito por ocultação de cadáver e indiciado por homicídio qualificado por ter sido cometido por motivo fútil.

