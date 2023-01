Tamanduá-bandeira é capturado em residência

Um Tamanduá-bandeira foi capturado pela Polícia Militar Ambiental dentro de uma residência, na tarde de ontem (18), no município de Jardim, a 265 km de Campo Grande. O animal estava no quintal da casa, localizada na rua Dom Pedro II, no bairro Vila Major Costa.

O chamado foi feito pelo dono da residência. Ele falou para a equipe que o Tamanduá-bandeira estava preso e não conseguia sair devido ao tipo de muro apertado da residência. O animal ficou deitado de costas até a chegada dos policiais ambientais.

Ele foi capturado pela equipe com uso de um cambão e foi colocado em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento, foi solto em seu habitat natural, distante da cidade.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

