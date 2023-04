Homens usando fardas do exército brasileiro são presos transportando maconha em veículo oficial

Dois homens, usando fardas do exército brasileiro, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos na tarde de ontem (26), transportando mais de uma tonelada e meia de maconha, em um veículo oficial clonado, na BR-463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os homens usavam o “método” para não ser parado nas barreiras policiais.

Conforme apurado pelo site Porã News, o veículo oficial clonado, era de Foz do Iguaçu (PR) e que usava a Van para transportar entorpecentes. Ao serem questionados, os detidos relataram que já realizaram “diversas viagens”, usando esse mesmo método para passar despercebidos por barreiras policiais.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram 1.480 quilos de maconha distribuídas em diversos fardos. Os homens foram flagrados “fardados” e ganhavam cerca de R$ 20 mil para transportar entorpecentes para o Paraná.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia local e serão autuados por tráfico de drogas.

