Consultor de mercado imobiliário dá dicas sobre principais chaves exigidas pelo mercado de luxo

Algumas chaves do sucesso do mercado imobiliário de luxo para corretores é: networking ( relacionamento), Entender o perfil do cliente, Investir em conhecimento e cultura e por último sigilo.

Anderson Kano, atua no mercado imobiliário há 13 anos, e após se especializar com o mercado “Minha Casa Minha Vida”, resolveu migrar para o mercado de luxo.

Hoje Kano admite que quando mudou de nicho fez de uma forma brusca e hoje faria uma transição mais lenta. Mas o mercado é amplo e oferece inúmeras oportunidades.

Para ele, trabalhar neste nicho de mercado é uma evolução, pois os imóveis costumam ter particularidades muito específicas e os clientes, tanto os proprietários quanto os interessados na compra ou locação dos imóveis, são extremamente exigentes, independente de como esteja o mercado.

Além disso, ele ressalta que é necessário estar extremamente qualificado para atender este público seleto, que necessita de uma consultoria de altíssimo nível e por isto sua imobiliária Artha foca na capacitação de seus corretores.

No mercado de luxo os interessados focam em questões sobre arquitetura, padrão de acabamento, designer, economia, finanças, legislação tributária, arte, tendências, dentre outras.

“Eu só sei o que o cliente fala. O que ele não fala eu não sei”, enfatiza Anderson que defende que para atender antes é necessário entender o que o cliente procura.

Perfil desses compradores:

Pode ser definido também como alguém que constantemente olha para o mercado; que entende a compra de um imóvel menos como a realização de um sonho, mais como uma premiação pelo sucesso profissional. Para ele, essa aquisição deve ser um bom negócio, mesmo que não esteja cogitando revender o imóvel, considera sua valorização posterior e potencial de desenvolvimento da região onde se localiza. Vê a compra como um grande ativo em sua vida financeira.

Além do público que não abre mão da localização e acaba optando por apartamentos, há o consumidor de condomínios de casas de luxo. Por segurança, esse comprador escolhe a comodidade de condomínios fechados que, por falta de terrenos nos bairros tradicionais.

Atualmente os interessados querem usufruir de praticidade e tecnologia de ponta para estar em um local completo com conforto e praticidade no seu dia a dia.

Mercado

Sobre a importância do mercado estar aquecido ou não é ditado pela economia, mas para bons negócios basta estar atento a necessidade do cliente. “A economia influencia diretamente neste segmento, um exemplo disso, foi na época que eu vendia “Minha Casa Minha Vida”, e depois houve a melhora no mercado para empreendimentos de médio a alto padrão. Atualmente inicia um novo cenário e lentamente está retornando aquecer as vendas. Após eleição do ano passado que interferiu diretamente no setor. Muitas pessoas ficaram cautelosas e o mercado deu uma parada, porém agora está voltando a aquecer porque as pessoas estão mais confiantes em fazer novos negócios“, detalhou.

A oferta restrita, que favorece a manutenção da demanda, é um dos pontos que estimula o mercado de luxo, segundo especialistas. Mesmo depois do boom imobiliário, este mercado não teve excesso de oferta, como ocorreu com os segmentos de dois a três quartos, de até 100m². Isso fez com que as unidades de alto padrão continuassem sendo atendidas de acordo com a procura.

O investimento em imóveis de luxo não é tão sensível às crises econômicas. Seus consumidores têm um patrimônio formado e dependem menos do crédito imobiliário. Essa maior independência em relação ao crédito faz com que o número de distratos no segmento também seja menor, garantindo a liquidez dos empreendimentos.

Por Anderson Kano

