Após denúncia, suspeito de ameaçar ex-companheira tem armas de fogo apreendidas

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, em conjunto com a Primeira Delegacia de Polícia Civil (1ªDP), Del. Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DAIJI) e Delegacia de Polícia de Ladário, cumpriram na manhã de hoje (4), um mandado de apreensão na residência de um homem, suspeito de ameaçar a ex-companheira em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o Poder Judiciário expediu o mandado de busca e apreensão, após uma denúncia de que a vítima estava sendo perseguida e ameaçada pelo suspeito. Ainda conforme as investigações, a mulher havia sofrido violência psicológica pelo suspeito ter enviado fotos intimas dela e depois passando a ameaçá-la dizendo que tinha mais fotos da vítima em seu aparelho celular e que poderia colocar as imagens nas redes sociais.

Durante a operação, os policiais encontraram mais de 10 armas de fogo em um cofre. Também foi localizado uma pistola em uma das gavetas.

O autor vai responder pelos crimes de violência doméstica e a Polícia Civil deve apurar se as armas encontraras possuem registro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.