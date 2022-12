Homem é encontrado morto em cela; é a terceira morte em presídio registrada nesta semana

Wilson Martins Peixoto, de 50 anos, conhecido pelo apelido “Preto”, foi encontrado morto em uma cela na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), na manhã desta sexta-feira (30). É a terceira morte ocorrida nesta semana em presídios do município de Dourados, localizado a 251 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 7h da manhã, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a PED, para investigar uma morte. A vítima se encontrava no setor linear do presídio, na cela 28.

A equipe encontrou o corpo da vítima deitado na cama do alojamento, junto a uma porção de drogas, que estava no bolso da bermuda. O caso será investigado e o corpo passará por exames toxicológicos.

De acordo com a apuração do jornal Dourados News, Wilson é natural do Estado de Mato Grosso, possui residência fixa no Jardim Água Boa, em Dourados, e estava preso na PED desde julho deste ano.

Outras mortes

Wilson é o segundo detento encontrado morto na PED em menos de 48 horas.

Nesta semana, dois presos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) podem ter suas mortes ligadas com o assassinato de dois jovens, cujos corpos foram achados em cova rasa, no início da tarde da última quarta-feira (28).

O corpo de Edinaldo dos Santos Silva, 31 anos, estava próximo ao banheiro da cela 40 do raio II. Também foi encontrado o corpo de Amarildo Antoniel Souza de Oliveira, 34 anos, conhecido pelo apelido “Fera da Light”, ontem (29) no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados.

O pavilhão era ocupado apenas por faccionados do PCC. Os dois presos encontrados mortos teriam sido assassinados por terminação do comando da facção, mas o envolvimento deles com as mortes dos rapazes ainda não está claro.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) ainda não se manifestou sobre as mortes nas unidades prisionais. A Polícia Civil também não confirmou, ainda, se existem indícios ligando essas mortes ao duplo homicídio.

Com informações do repórter Laureano Secundo e do jornal Dourados News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: