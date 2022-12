Dois presos ligados ao PCC encontrados mortos

Encontrados mortos hoje dentro de celas em Dourados dois presos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) podem ter suas mortes ligadas com o assassinato de dois jovens, cujos corpos foram achados em cova rasa, no início da tarde de ontem (28). José da Silva Câmara, 23, e Caio Henrique de Oliveira, 21, teriam sido vítimas do chamado “tribunal do crime” após desentendimentos com integrante da facção. Informações fornecidas pela Polícia também dão conta de que esse “julgamento” teria ocorrido sem autorização da cúpula do PCC.

Os dois presos encontrados mortos teriam sido assassinados por terminação do comando da facção, mas o envolvimento deles com as mortes dos rapazes ainda não está claro. Já os mortos no crime ocorrido no final da tarde de ontem, Edinaldo dos Santos da Silva, 31, foi encontrado enforcado na cela 40 do raio II da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Por outro lado Amarildo Antoniel Souza Oliveira, 32, foi encontrado morto na cela 11, pavilhão B, do presídio semiaberto, que fica ao lado da PED. O pavilhão é ocupado apenas por faccionados do PCC. Os sete envolvidos no duplo homicídio presos ontem (cinco homens e duas mulheres), estão recolhidos em celas da 1ª Delegacia de Polícia.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) ainda não se manifestou sobre as mortes nas unidades prisionais. A Polícia Civil também não confirmou, ainda, se existem indícios ligando essas mortes ao duplo homicídio.

