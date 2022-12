“Jaguaretê”: escultura de onça gigante é instalada em praça da Capital

Escultura de onça gigante é instalada em praça de Campo Grande e dá ares de arte contemporânea ao local

Uma onça gigante vem chamando a atenção dos moradores do bairro Santa Fé, em Campo Grande, desde o dia em que foi entregue à população, com a revitalização da Praça Santa Fé, no último dia 8 de dezembro, em um trabalho conjunto da Plaenge e da Prefeitura da Capital com o artista visual Marcos Rezende, que idealizou e criou a “Jaguaretê”, que em guarani quer dizer onça-pintada.

As proporções da Jaguaretê são quase colossais (em comparação com outros monumentos e esculturas da Capital): a onça proposta pelo artista Marcos Rezende tem três metros de altura, 5,05 metros de comprimento, 2,39 de largura, pesa 1,35 tonelada, e é feita de aço, simbolizando a “rainha do Pantanal”.

“Através de uma pesquisa foram levantadas a preferência e a identificação da população campo-grandense com nossas raízes, natureza e cultura, então, nada mais lógico que buscar elementos desse universo para compor a obra de arte. Observando as diversas obras já existentes na Capital, percebi a ‘falta’ daquela que é a rainha do Pantanal, o felino que vive no topo da cadeia alimentar pantaneira. Buscando referências indígenas, cheguei à Jaguaretê”, explica o “pai” da onça.

Marcos conta que sentiu-se honrado e grato pelo convite para conceber a obra. “As primeiras sensações de criar um monumento tão significativo e impactante foram de gratidão e honra por ter sido convidado para ser o executor dessa obra. Depois, vieram a coragem e a determinação de encarar um desafio inédito de montar um monumento gigante de aço.”

Ar cosmopolita

A estética e as proporções da Jaguaretê remetem a esculturas presentes em outros países ao redor do mundo, dando um ar ‘cosmopolita’, de alguma forma, àquele pedaço da cidade. Sobre isso, o artista explica que se decidiu por uma abordagem que mesclasse a contemporaneidade a um tema tão nosso. “Por se tratar de um assunto tão corriqueiro e lugar comum, um clássico – vamos dizer – resolvi projetar uma obra que trouxesse o moderno e contemporâneo para fazer parte. As estruturas de aço passam uma sensação de poder e de longevidade, e suas formas poligonais remetem ao digital e virtual… com esses elementos, é quase como se a Jaguaretê fosse uma holografia na praça, sensação essa que recebe o reforço da luz solar que, com sua variação, a cada hora cria uma obra de arte diferente”, pontua o autor da obra.

Por fim, Marcos fala com o coração ao explicar sobre o propósito da “onça gigante”: “O maior propósito foi trazer mais alegria e beleza para quem vê, gerar aquele momento de contemplação no qual a gente esquece dos problemas do dia a dia e nos permitimos imaginar e sonhar. Essa é a função da Jaguaretê, Essa é a função da Arte. Viva!” Quem quiser conhecer mais do artista pode acessar no Instagram como @marcosrezende.art .

Revitalização

A revitalização do espaço já era uma solicitação dos moradores do bairro, e foi prevista em um termo de compromisso entre a Plaenge e a Prefeitura de Campo Grande como uma das melhorias a serem implementadas no bairro, com elaboração do projeto e o acompanhamento da obra feitos pelos colaboradores que participam da iniciativa “Praça de Todos”, parte do Projeto Raízes, uma plataforma do Grupo Plaenge em Campo Grande, que reúne as diversas ações da empresa nos mais de 34 anos atuação em MS, dentro dos pilares da responsabilidade social, ambiental, cultural e econômica.

O trabalho realizado no local envolveu adequações como 50 vagas de garagem para motos e seis para carros, além de revitalização do espaço com paisagismo, plantio de árvores, calçamento, pintura, sinalização, troca de gradil, iluminação e a obra de arte.

A prefeita Adriane Lopes afirma que a praça deve ganhar um novo apelido. “Nós estamos muito felizes com a revitalização da Praça Santa Fé, mas acho que ela vai ficar mais conhecida como ‘Praça da Onça’. Essa parceria é muito importante para a cidade, revitalizando espaços públicos, parceria do poder público com a iniciativa privada trazendo resultados para moradores de nossa cidade.”

Para o diretor da Plaenge, Édison Holzmann, o resultado da ação é motivo de orgulho. “É uma alegria e satisfação, a entrega desse projeto tão bonito e dessa obra de arte. Nós já temos mais de 300 ações ao longo de 34 anos, contribuindo significativamente para uma Campo Grande melhor. É motivo de orgulho da nossa equipe que faz tudo isso acontecer”, finaliza. A Praça Santa Fé está localizada na Rua José Gomes Domingues, nº 457, Bairro Santa Fé, em Campo Grande.

