Homem de 55 anos é preso após assediar mulher com deficiência em terminal de ônibus da Capital

Autor foi contido por populares até a chegada da Guarda Civil Metropolitana; caso foi registrado na Depac Cepol

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (17) após assediar uma mulher de 32 anos, que é pessoa com deficiência, no Terminal Bandeirantes, em Campo Grande. O autor foi detido inicialmente por populares até a chegada da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Segundo o relato registrado na Depac Cepol, a vítima estava no terminal quando o suspeito sentou-se ao seu lado e tentou iniciar conversa, que não foi correspondida. Em seguida, ele passou as mãos nas pernas e no cabelo da mulher, afirmando sentir “tesão” por ela. A atitude gerou reação das pessoas que presenciaram a cena, contiveram o homem e acionaram a GCM.

A equipe de Polícia esteve no local e encontrou o suspeito já imobilizado. De acordo com o boletim, ele demonstrou agressividade durante o atendimento, o que levou ao uso de algemas. A vítima relatou o ocorrido aos agentes, e ambos foram encaminhados à Depac Cepol para as providências legais.

O homem foi autuado em flagrante por assédio e não teve fiança arbitrada. Uma testemunha que presenciou a situação compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

