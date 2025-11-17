Atacadista oferece 40 vagas temporárias de trabalho nas unidades em Mato Grosso do Sul

Rede Assaí contrata profissionais que trabalharão entre 24 de novembro de 2025 a 24 de dezembro de 2025

Interessados podem se inscrever em vagas temporárias na Rede Assái para atuação em unidades do Mato Grosso do Sul. O prazo das isncrições vai até esta terça-feira 18 de novembro.

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e são direcionadas para pessoas com mais de 18 anos e Ensino Médio completo.

O período de trabalho será de 24 de novembro de 2025 a 24 de dezembro de 2025, com possibilidade de efetivação após o período vigente.

As vagas de contratação são de profissionais para os cargos de Operador(a) de Caixa, Repositor(a) de Mercearia e Repositor(a) de Perecíveis.

link. Para se inscrever, basta acessar oO processo seletivo será realizado apenas com etapas online. A empresa oferece remuneração compatível com o mercado.

O Assaí está em Mato Grosso do Sul desde 2013c e onta atualmente com seis lojas, sendo cinco em Campo Grande e uma em Dourados, com 3.600 empregados diretos e indiretos no Estado.