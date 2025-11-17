Parceria entre Senai e Forças Armadas é diferencial na formação de mão de obra qualificada

Cursos de qualidade e alunos mais do que dispostos a aprender. As parcerias entre o Senai e as Forças Armadas unem praticidade e disciplina, tornando-se um grande diferencial na formação de mão de obra para atuar no mercado de trabalho. Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa já certificou mais de mil militares do Exército e da Marinha nos últimos três anos, com turmas periódicas voltadas à aprendizagem em diversas áreas.

A maior parte dessas formações é realizada em Campo Grande e em municípios próximos, como Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo, por meio do convênio Soldado Cidadão. De acordo com o gerente regional do Senai, Jeancarlos Lucietto, o programa é focado na qualificação profissional dos recrutas que prestam serviço militar, complementando sua formação cívico-cidadã e facilitando seu ingresso no mercado de trabalho após o período obrigatório junto às Forças Armadas.

“Percebemos um grande diferencial no público que vem das Forças Armadas. Observamos disciplina, comprometimento e assiduidade nos cursos. Notamos muita vontade de aprender e se desenvolver profissionalmente. Isso traz para a equipe do Senai uma sensação de realização, pois conseguimos oferecer respaldo nessa formação e preparar excelentes profissionais para o mercado de trabalho”, destaca o gerente.

Lucietto ressalta ainda o cenário favorável para a construção de carreiras na indústria de Mato Grosso do Sul.

“Temos muitas demandas de profissionais; o mercado está aquecido e buscando esse tipo de qualificação. O Senai, atento a isso, por meio de parcerias como esta, vem formando pessoas para ocupar esses postos de trabalho.”

No Brasil, o programa funciona desde 2004 e abrange todo o território nacional. Escolas técnicas e militares são parceiras na capacitação dos jovens que estão deixando a farda para retornar à vida civil. Quase 200 mil jovens já foram beneficiados.

Entre as áreas de qualificação disponibilizadas aos recrutas estão: telecomunicações, mecânica, alimentação, construção civil, artes gráficas, confecção, têxtil, eletricidade, comércio, comunicação, transportes, informática, vigilância, pintura e saúde.

Entre os cursos oferecidos em 2025 pelo Senai Mato Grosso do Sul aos militares estão os de Auxiliar de Eletricista de Redes, Montador de Móveis e Fundamentos Básicos da Marcenaria.

Instrutor do curso de Auxiliar de Eletricista, o engenheiro eletricista Gabriel Alexandre Soares destaca que os cursos não apenas habilitam os alunos para realizar procedimentos em operações de rede elétrica, como também abordam fundamentos de segurança e trabalho em altura.

“Os alunos saem capacitados para trabalhar com levantamento de redes, sejam próprias ou terceirizadas da concessionária, ou de alguma indústria que contrate para a instalação de um transformador próprio. Eles ficam capacitados para atuar como auxiliares de eletricista em todas essas frentes”, explica.

Além das formações realizadas na capital, a unidade do Senai em Corumbá também atua na qualificação de militares que servem no município. Desde 2022, 212 alunos do Exército e da Aeronáutica foram certificados em cursos como Pedreiro de Alvenaria, Eletricista Instalador Residencial, Pintor de Obras Imobiliárias e Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial.

Aliando planos futuros às aprendizagens militares

Com o diploma do curso de Fundamentos Básicos da Marcenaria em mãos, o cabo Kauê Bezerra, 21 anos, já faz planos para o fim do serviço como militar temporário.

“Eu nunca tinha trabalhado com madeira, mas nesse período de três semanas fiquei muito interessado e considero entrar para essa área. Estou com planos de me aperfeiçoar na movelaria. Ano que vem, também quero fazer o curso técnico de Marcenaria, com duração de dois anos”, planeja.

Durante o curso, o militar produziu, além de uma tábua de corte, uma petisqueira de madeira. A produção dos itens foi enriquecida por conhecimentos prévios.

“Eu já trabalhei com toldos, que envolvem mais a parte de ferragens, algo totalmente diferente da madeira. Porém, alguns equipamentos e ferramentas eu já conhecia um pouco mais”, relembra.

O jovem destaca que as habilidades desenvolvidas durante o período militar podem ser um diferencial no mercado de trabalho.

“Quando entramos no quartel, temos aquele período básico de recruta. É quando aprendemos a ter disciplina, respeito mútuo com os colegas e a trabalhar em equipe. É um local de muito aprendizado, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Ali aprendemos que tudo tem um jeito, tudo pode ser resolvido e tudo conseguimos fazer”, disse.

Matheus Fernandes, 23 anos, serve às Forças Armadas desde 2022 e optou por prorrogar seu tempo inicial de serviço. Para ele, a oportunidade representa a possibilidade de construir uma nova carreira.

Mesmo tendo contato pela primeira vez com os procedimentos, Fernandes afirma que gostou das possibilidades oferecidas pela qualificação profissional.

“Estou me aperfeiçoando para o mercado externo. Optei pelo curso de Montador de Móveis, em que recebemos as peças já cortadas e fazemos a montagem na casa do cliente. Adquirimos muita experiência com perfuração, recorte e parafusamento. Gostei dessa área e pretendo seguir carreira”, concluiu.

