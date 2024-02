Homem que matou cunhado a golpes de foice é preso

O homem suspeito de matar José Gregorio Medina Rodriguez, de 36 anos, a golpes de foice na última sexta-feira (23) foi preso ontem (24) em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. Ele seria cunhado da vítima, e o atacou na própria casa.

José era casado com a irmã do suspeito. Após uma discussão familiar, o homem invadiu a residência do casal no início da manhã de sexta-feira para “se vingar” de uma desavença, e desferiu diversos golpes de foice contra o cunhado, que morreu no local. Ele fugiu em seguida.

Durante investigações e diligências, a polícia identificou que o autor já possuía um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio, sendo foragido da Justiça. Ele foi encontrado nas proximidades da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

Ato contínuo, também foi representado ao Judiciário para a concessão de mais um mandado de prisão em desfavor do conduzido, em razão de sua elevada periculosidade, sendo a medida deferida e imediatamente cumprida pelos policiais responsáveis.