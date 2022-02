Com o tempo firme, calor volta a predominar ao longo deste sábado

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que em algumas áreas ainda pode ter instabilidades, mas o sol aparece e as temperaturas sobem rapidamente ao longo do deste sábado (19), em Mato Grosso do Sul.

Pancadas rápidas de chuvas e tempestades isoladas podem ocorrer devido ao aquecimento diurno, que é uma condição típica de verão. Na porção extremo norte, a chuva será provocada pela atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).

As temperaturas podem registrar mínimas entre 20°C a 25°C e máximas de 29°C a 36°C no Estado. Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas regiões do Estado neste sábado.