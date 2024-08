Frente fria perde força em Mato Grosso do Sul e temperaturas voltam a subir

A frente fria que chegou ao Mato Grosso do Sul no último fim de semana começa a perder força nesta terça-feira (27), e a temperatura já dá sinais de elevação em várias regiões do Estado. Apesar disso, a madrugada ainda foi marcada por temperaturas baixas, especialmente no sul do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcaram mínima de 14,7ºC, com sensação térmica chegando a 3,7ºC. No entanto, a cidade já registrava 15ºC pela manhã, e a previsão é de que a temperatura suba para até 29ºC ao longo do dia. A partir de quarta-feira, os termômetros devem atingir 34ºC, e o calor deve se intensificar na quinta e sexta-feira, quando a máxima pode chegar a 36ºC.

No interior, as temperaturas mais baixas foram registradas em Rio Brilhante, com 5,1ºC, seguido de Itaquiraí, com 5,9ºC, e Juti, com 6,8ºC. Outras cidades também enfrentaram frio intenso, como Maracaju (7,0ºC) e Sete Quedas (7,6ºC). Esses valores foram apresentados pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que alerta para possíveis alterações conforme novas atualizações meteorológicas.

As máximas previstas para hoje variam conforme a região. No sul do Estado, em Ponta Porã, a temperatura não deve passar dos 25ºC, enquanto em Dourados a máxima esperada é de 26ºC. Já na região pantaneira, Porto Murtinho deve atingir 28ºC, Corumbá 31ºC, e Coxim poderá chegar aos 35ºC.

Outras cidades também devem registrar elevação das temperaturas. Naviraí, por exemplo, pode atingir 24ºC, e Ivinhema e Nova Andradina devem chegar a 26ºC. Em Nova Alvorada do Sul, Bataguassu e Maracaju, a previsão é de 27ºC, enquanto Bonito e Rio Brilhante devem alcançar 28ºC. As cidades de Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Jardim e Três Lagoas podem chegar a 29ºC, Chapadão do Sul a 30ºC, e Paranaíba a 31ºC.

Com a gradual dissipação da frente fria, a expectativa é de que o calor intenso domine o restante da semana em Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões central e norte do Estado.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram