Gustavo Kuerten desembarca em Campo Grande para o 10º Encontro Nacional Escola Guga

A partir desta quinta-feira (21), a Unidade Escola Guga Campo Grande sediará a 10ª edição do ENEG (Encontro Nacional Escola Guga), que deve reunir 150 gestores e professores de todas as 35 franquias em operação no país.

O ENEG, que acontece anualmente, será realizado até o dia 23 com o tema “Conectando Campeões”. Serão três dias de palestras e atividades focadas no aperfeiçoamento dos gestores e na capacitação dos educadores.

Com 23 palestrantes convidados, o ENEG conta com a participação do tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten, que desembarcou pela primeira vez na Capital no início da tarde de quinta. ” É sempre bom conhecer um pouco mais do nosso país, encontrar o nosso time todo do Brasil que esta desenvolvendo o tênis.”

Para O Estado Online, Guga contou sobre a importância do evento e do esporte. “Acho que através do esporte conseguimos fazer essa garotada sonhar longe, se manter ativa com atividades físicas e cabeça envolvida em situações de desafios, conquistas, e às vezes alguns deslizes em momentos que temos que nos levantar e reerguer e seguir em frente. Todos nós aprendemos muito.”

“O nosso papel é também dar luz através do esporte a educação, lazer, saúde, bem estar. A tarefa aqui que estamos envolvidos, principalmente nas escolas, é dar oportunidade para todos. Para desenvolver, desde um professor de tênis, até dentro das salas de aulas, mais profissionais com ética que possam fazer um papel transformador na sociedade”, completa.



Para Guga, a modalidade do tênis, assim moto dos os esportes, tem o objeto de superar limites e quebrar barreiras. “Principalmente nos dias atuais que vemos três gênios jogando juntos, Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic. É um baita privilégio. O Tênis tem muito a agradecer e crescer com expoentes como esse.”

