Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Calixto e Mimosa apartam a briga. Mimosa conta a Catarina sobre chantagem que Heitor está fazendo com Bianca. Ela decide falar com Heitor. Neca sente ciúme de Calixto. Calixto beija Mimosa, que desmaia. Petruchio e Catarina tentam acordá- -la e querem saber o que Calixto fez para deixá-la desacordada. Josefa alerta Dinorá que Cornélio está desconfiado. Dalva aconselha Candoca a aceitar a corte de Serafim. Mimosa volta a si em estado de graça. Lindinha comunica estar levando adiante o plano para destruir Petruchio e desconfia que Joaquim pegou as apólices.

A Favorita

Diva revela que Zezé sempre protegeu Flora das confusões. Diva mostra a Donatela a sala onde Flora estudava na prisão. Halley pede a Céu que não comente nada com Cilene sobre sua relação com Lara. Céu e Halley ficam juntos. Zé Bob visita Donatela na prisão. Donatela se declara para Zé Bob. Donatela pede a Zé Bob que proteja Lara de Flora. Manu vê Céu fazendo a barba de Halley e fica com ciúmes. Manu enfrenta Céu e promete fazer de tudo para expulsá-la da casa. Shiva e Maíra pregam uma peça em Augusto para convencê-lo de que Rosana não existe.

Além da Ilusão

Davi não deixa Isadora interromper o encontro entre Joaquim e Iolanda. Joaquim garante que consumará seu casamento, e Isadora fica temerosa. Davi decide deixar Campos. O golpe de Enrico ao cassino é descoberto, e Santa oferece uma recompensa pela captura do falsificador das fichas. Onofre anuncia que Lucinha será sua nova assistente. Isadora confirma todas as informações sobre Joaquim com Iara. Mariana descobre onde Emília esconde seu dinheiro. Inácio oferece sua fortuna para ajudar Santa. Isadora se declara para Davi e os dois se beijam.

Cara e Coragem

Andréa avisa que Pat ainda não pode ter muitas informações sobre o grupo. Pat decide contar para Moa e Ítalo o que descobriu sobre o grupo de Andréa. Ítalo convence Pat a colocar uma câmera e uma escuta durante as reuniões secretas com o grupo de mulheres. Rico e Lou são escolhidos para fazerem um trabalho de dublês juntos. Ítalo percebe o olhar apaixonado de Moa para Pat. A delegada Marcela conversa com Regina e Jarbas avisa a Ítalo. Pat e Moa veem Danilo com homens que acreditam ser os empresários que desejam comprar a fórmula de Leonardo.

Pantanal

Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fica assustada ao saber que Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta. Jove diz a José Leôncio que pretende conversar com Alcides. Trindade comenta com Irma sua preocupação com Tibério. José Leôncio e Tadeu flagram Trindade e Irma juntos. Tenório descobre que Alcides está tendo um caso com Maria Bruaca.

Carinha de Anjo

Cecília diz que ama Gustavo antes de ir para o colégio. Leonardo fica até mais tarde na empresa e rouba joias e dinheiro do cofre da sala de Gustavo. Dulce Maria pergunta para Cecília se é verdade que ela se separou de Gustavo. Cecília diz que os dois se desentenderam, mas já está tudo bem. Cristóvão descobre que Flávio falou em seu nome com os árabes. Cassandra é rude com Estefânia e diz que ela espera três filhos de Vitor para segurar o casamento. Estefânia pergunta o motivo da garota ser falsa com ela.