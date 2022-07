Lei autoriza oferta de curso rural para crescimento no país

Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), passa a ser parte um projeto de Lei publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), autorizado a prestar assistência técnica e extensão rural que contará com as bolsas de estudos e seus cursos.

O texto tem origem no Projeto de Lei 3144/15, da ex-deputada Marinha Raupp (RO). Criado em 2011, o Pronatec oferece gratuitamente bolsas de estudo e cursos para jovens e adultos de baixa renda.

Um dos objetivos é ampliar a rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para melhorar a qualificação de jovens, expandindo e interiorizando a oferta de cursos técnicos por todo o país.

Com informação da : Agência Câmara de Notícias