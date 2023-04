Briga entre homens termina com caminhonete incendiada no interior de MS

Um homem colocou fogo em uma caminhonete na noite de ontem (4), após discutir com o proprietário do veículo, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, não houve registro de pessoas feridas.

Conforme a apuração do Nova News, o caso aconteceu na Avenida Menezes de Farias, por volta das 22h20. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O fogo destruiu por completo uma Chevrolet S10.

Segundo a imprensa local, o homem que não teve a identidade divulgada ateou fogo no veículo após desentender com o dono do veículo.

