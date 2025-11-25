Governo de MS divulga calendário de feriados e pontos facultativos para 2026

O governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (25) o calendário oficial de feriados e pontos facultativos que serão seguidos pelos servidores estaduais em 2026. As datas valem para todos os órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo.

Conforme a publicação, a definição do calendário não compromete o funcionamento dos serviços considerados essenciais, que deverão manter atendimento por meio de escalas ou plantões. Além disso, os feriados instituídos por lei municipal serão respeitados nas cidades onde cada órgão ou entidade atua. Já os pontos facultativos decretados por municípios ou pela União não se aplicam automaticamente ao Governo do Estado.

Os gestores das pastas e instituições estaduais ficarão responsáveis por garantir que serviços essenciais — como saúde, segurança pública e atendimento emergencial — funcionem normalmente durante feriados e pontos facultativos.

Feriados nacionais e estaduais em 2026

1º de janeiro – Ano Novo

3 de abril – Paixão de Cristo

21 de abril – Tiradentes

1º de maio – Dia do Trabalhador

7 de setembro – Independência do Brasil

11 de outubro – Criação do Estado de Mato Grosso do Sul

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro – Finados

15 de novembro – Proclamação da República

20 de novembro – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro – Natal

Pontos facultativos definidos pelo Estado

O calendário também prevê os seguintes pontos facultativos:

2 de janeiro

16 e 17 de fevereiro – Carnaval

18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas, até às 13h

2 de abril – Véspera da Paixão de Cristo

20 de abril – Véspera de Tiradentes

4 e 5 de junho – Corpus Christi

28 de outubro – Dia do Servidor Público

24 de dezembro – Véspera de Natal

31 de dezembro – Véspera de Ano Novo

Confira a publicação no Diário Oficial.

