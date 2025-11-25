Foragido sentenciado com 13 anos de prisão é capturado em Bataguassu

Na tarde desta segunda-feira (24), um homem, de 37 anos, foi preso após tentar enganar policiais apresentando uma identidade falsa. O caso aconteceu em Bataguassu, 310 quilômetros de Campo Grande. Ele estava foragido da justiça.

Segundo informações divulgadas, o suspeito, natural de Batayporã, possui uma pena de 13 anos, mas está foragido há algum tempo. Sua captura foi realizada pelo SIG (Setor de Investigação Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu.

Após ser abordado pelos agentes policiais, o sujeito presentou uma identidade falsa com o objetivo de enganar os policiais e não ser levado novamente para a sistema penitenciaria. Em seu nome verdadeiro, que não foi divulgado, contatava pena por crimes contra o patrimônio equivalente ao total de 13 anos, além de maus-tratos a animal após abandonar seu gato em situação de vulnerabilidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.