MS ganha as passarelas

Com apenas 18 anos, modelo Jhenifer Bianca Araujo participa de concurso que revelou Gisele Bündchen e Isabeli Fontana

É de Nova Andradina que surge o novo nome que representará Mato Grosso do Sul nas passarelas num futuro bem próximo. A jovem Jhenifer Bianca Araujo, de 18 anos, saiu do Leste do Estado e agora é uma das finalistas femininas do concurso ‘The Look of The Year’, edição 2025. A conquista não é pouca coisa não: mundialmente reconhecido desde os anos 90, a competição já revelou supermodelos brasileiras como Gisele Bündchen, Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros e Isabeli Fontana.

Em entrevista ao jornal O Estado, Jhenifer relembrou que o desejo pela moda começou ainda na infância, e que lá, no fundo, sempre soube que seu lugar não seria numa ‘caixinha’. “Sempre senti, de uma forma muito intuitiva, que eu não ficaria apenas no ‘normal’, que eu tinha algo dentro de mim que queria ser visto. Era um sentimento forte, mas, ao mesmo tempo, eu sempre me questionava se isso era só coisa da minha cabeça, porque fora da minha família ninguém realmente acreditava que seria possível”, revela.

Foi lá em 2018 que ela teve sua primeira experiência em um concurso, onde ganhou o título de Miss Elegância, o que a permitiu ficar com o sonho da modelagem vivo, mesmo sempre ouvindo de familiares que o caminho certo seria a faculdade e o trabalho.

“Eu sempre soube que a moda era o caminho que fazia meu coração vibrar, mesmo quando parecia distante ou impossível. […] pensar em trabalhar a vida toda com algo comum e repetitivo sempre me deixava angustiada, porque sentia que não era o meu destino; este ano decidi finalmente dar uma chance real para o meu sonho. Eu participei da seletiva para a semifinal do The Look of The Year em Presidente Prudente–SP na AZ Models, porque queria viver essa experiência e provar para mim mesma que eu poderia tentar. E hoje estou aqui, vivendo exatamente aquilo que eu sempre imaginei desde criança, Graças ao Meu Deus nada é impossível, e hoje eu estou vivendo o ‘Impossível’ que muita gente pensou e desacreditou”.

Filha da ‘Cidade Sorriso’

Com uma população de pouco mais de 48 mil habitantes, Jhenifer conta que sua trajetória no município é cheia de simplicidade e carinho. “Cresci aqui, entre pessoas que me viram pequena, e hoje me veem dando um passo grande que esperei muitos anos para dar. Receber apoio da minha família e cidade tem sido muito emocionante, cada mensagem, cada palavra, parece um abraço que me acompanha nessa jornada”, destaca.

“Representar minha cidade em um concurso tão grande é uma honra. Eu sinto orgulho de mostrar que uma garota de Nova Andradina pode chegar longe”, complementa.

A mudança é brusca e exige tanto fisicamente quanto mentalmente, segundo a modelo, mas a rotina puxada não a afasta do sonho, e ela encara com coragem e pensando sempre em fazer dar certo.

“A preparação exige deslocamentos, rotina intensa, horários apertados e pouca margem para descanso. Emocionalmente, também é muito desafiador: lidar com a ansiedade, com a comparação, com o medo de não ser boa o suficiente, tudo isso aparece em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, cada dia me mostra o quanto estou crescendo e aprendendo a confiar mais em mim. No lado financeiro, também é uma jornada, porque toda mudança, viagem e preparação exige organização e esforço. Apesar dos desafios, eu sinto que cada obstáculo está me fortalecendo, nada disso me desanima; pelo contrário, me faz ter ainda mais certeza de que estou lutando por algo que realmente amo”.

Vindo de uma cidade pequena e desejando conquista o mundo, Jhenifer espera conseguir inspirar meninas que tenham vontade de entrar na moda, mas que acham impossível, por vim de um lugar desconhecido, por exemplo.

“Nada é impossível quando a gente acredita e tenta, porque muitas vezes quando falava desse sonho, mudavam de assunto ou nem ligavam como se isso fosse impossível, até porque moramos em Nova Andradina e não tem oportunidades como modelo/agências, e em outras cidades próximas também não. Mas não desisti e aqui estou eu. Então quero inspirar outras meninas e meninos a ir atrás porque o interior não é o limite, vá atrás dos seus sonhos não importa oque falem, só você sabe oque você carrega, e ninguém é obrigado a acreditar no que nem você acredita”.

The Look of The Year

Na programação da disputa, a top model Isabeli Fontana protagonizou encontro de gerações na véspera da final, durante talk intimista com as finalistas, em que revisitou a trajetória que percorreu após ser revelada pelo mesmo concurso, na edição realizada em 1996, quando tinha 13 anos. Relançado em 2013 sob a tutela da JOY Management, agência que revelou tops como Lais Ribeiro, o The Look of The Year é dirigido pelos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca.

Jhenifer contou que quando soube que era uma das finalistas, o coração parecia que iria sair do peito. “Eu já estava com lágrimas nos olhos, porque queria muito viver essa semana, aprender, me transformar. Quando chamaram meu nome, não consegui segurar…chorei. Foi como se um sonho que eu guardava em silêncio ganhasse voz naquele instante”.

Mesmo que seja conhecido por revelar nomes como o de Gisele Bündchen, ela não vê isso como uma pressão, e sim como inspiração. “Eu sei que estou dando meus primeiros passos, mas levo isso como motivação, não como pressão, quero construir minha própria trajetória, aprendendo com quem veio antes de mim e não me comparando até porque cada um tem uma trajetória e um tempo, e o meu tempo pode ser diferente do dela e está tudo bem”.

Além disso, ela está em São Paulo para a preparação, que conta com treinos de passarela, orientações profissionais e avaliações.

“Essa experiência tem me transformado completamente. Eu estou descobrindo novas forças, aprendendo a lidar com pressão e entendendo meu valor. Hoje eu enxergo um futuro possível na moda, e isso me deixa animada, está sendo uma evolução pessoal e profissional muito grande”, finaliza.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.