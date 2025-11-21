Ônibus com fiéis pega fogo durante excursão na BR-163 em Dourados; ninguém fica ferido

Foto: Reprodução/Dourados Mil Gral
Foto: Reprodução/Dourados Mil Gral

Nesta quinta-feira (20), durante o feriado, um ônibus de fiéis que estavam participando de uma excursão, pegou fogo. O caso aconteceu BR-163, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, no ônibus, estavam fies da Congregação Cristão no Brasil. Ninguém ficou ferido. Durante o incêndio era possível ver uma fumaça escura.

Parte da BR-163 ficou interditada e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no FacebookInstagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *