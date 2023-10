Governo contrata iluminação de LED para Cafezais e lança novas obras para Campo Grande

O Governo do Estado contratou por R$ 1 milhão o serviço de implantação do sistema de iluminação pública com luminárias de LED na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (31), mesma data em que foram lançadas novas obras de infraestrutura urbana para a cidade.

Segundo a Superintendência de Energia e Saneamento da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o sistema de iluminação que será instalado na Cafezais será composto por 86 postes e 127 luminárias de 100 watts cada. Com energia limpa e renovável, as lâmpadas são carregadas a partir da luz do sol, gerando economia e sustentabilidade.

A instalação do sistema deverá ser concluída em um prazo de 120 dias consecutivos, contados a partir da data em que a empresa receber a Ordem de Início dos Serviços. Mais detalhes do investimento podem ser conferidos a partir da página 6 do diário desta terça-feira.

Novas obras

Também no Diário Oficial de hoje, o Governo do Estado, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), publicou avisos de licitação para executar novas obras de infraestrutura em Campo Grande e também no interior do Estado.

Para melhorar a mobilidade da região do bairro Itanhangá, na Capital, o governo busca selecionar empresas para executar as obras de macrodrenagem no Córrego Prosa, na altura da Rua Itaquiraí com a Avenida Ricardo Brandão, e de construção de uma ponte de 17 metros de extensão por 16,5 de largura, em concreto pré-moldado, sobre o Córrego Prosa, no encontro das mesmas vias.

Também para a Capital, foi lançada licitação para as reformas da enfermaria pediátrica e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Para o interior, foram lançadas licitações para:

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento ambiental das obras de implantação das rodovias MS-165 e MS-299, entre a MS-165 (KM 35,00) e o início trecho urbano de Sete Quedas, com extensão de 113,62 quilômetros, nos municípios de Paranhos e Sete Quedas;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de cinco pontes de concreto na rodovia MS-134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, nos municípios de Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-156, no trecho que segue da MS-289 à MS-289, com extensão de 64,50 quilômetros, nos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru. Acesse também: Prefeitura inicia o envio de 120 mil carnês para adesão ao Refis, nesta semana

Com informações da assessoria