Mês inicia com chuva e véspera de feriado segue com alerta em MS

O mês de novembro começa com chuva em Mato Grosso do Sul e tempo também ficará instável entre hoje (1º) e amanhã, feriado de Finados (2). Além disso, a quarta-feira será de tempestades, com chuva acima de 50 mm, principalmente para a região sul do Estado.

Conforme a previsão do Cemtec os termômetros em Campo Grande registram 23°C inicialmente e atingem os 30°C ao longo do dia. Dourado tem mínima de 21°C e máxima de 29°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã marca 20°C pela manhã e 27°C a tarde. Anaurilândia, no Leste do estado, apresenta variação entre 22°C e 29°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba têm mínima de 24°C e suas máximas podem chegar aos 31°C e 33°C, respectivamente. O município de Porto Murtinho, localizado no Sudoeste, também registra 24°C como temperatura mínima e atinge 32°C ao longo do dia.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, amanhecem aos 25°C e atingem, respectivamente, 33°C e 34°C. A temperatura mais alta do dia será registrada no Norte do estado, em Coxim. No município, os termômetros marcam 24°C inicialmente, com máximas que podem chegar aos 36°C.

Essas instabilidades ocorrem devido às perturbações em vários níveis da atmosfera, aliadas ao intenso fluxo de calor e umidade. Ainda, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alerta de chuva para esta quarta-feira (1º), com tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Este alerta vale para 57 municípios, incluindo Campo Grande.

Para as outras regiões, o Instituto emitiu alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial para tempestade com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, o aviso também indica que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.