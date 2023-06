Águas Guariroba apresenta metodologias de operações com solo para técnicos da MS Gás

Workshop foi apresentado para técnicos da MS Gás sobre procedimentos de fechamento de valas, compactação de solo e aplicação de asfalto

O Laboratório de Solo e Asfalto da Águas Guariroba realizou ontem (22) o Workshop de Operações para equipes operacionais da concessionária MS GÁS. A capacitação aconteceu no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba e no Laboratório de Solo com a participação de técnicos das concessionárias.

Durante o workshop foi apresentado aos técnicos a atuação e metodologia utilizados pela Águas Guariroba nas ações de manutenção de valas, compactação e aplicação asfáltica. O treinamento foi realizado pela Coordenadora de Serviços do Laboratório de Solo e Asfalto, Maira Tiguman, que destacou os modelos técnicos realizados pelo Laboratório de Solo, desde a Central de Beneficiamento, técnicas de compactação em operações de campo.

“Este Workshop é uma troca de experiências em processos diários das duas concessionárias nas atuações em campo. É muito importante para apresentarmos como é o funcionamento da metodologia da Águas Guariroba referente a manuseio de solo e aplicação de asfalto, em especial desde a sua organização, procedimentos para compactação e utilização de massa asfáltica. Tudo isso tendo como visão a segurança operacional e a entrega de um serviço de qualidade para a população”, explica Maira.

Durante o Workshop os técnicos também puderam acompanhar a rotina do Laboratório de Solo, com utilização de equipamentos para análise de amostras e demonstração de estudo de solos para a aplicação em valas e manutenções. Acesse também: Assembleia Legislativa de MS entra de recesso nos dias 17 a 31 de julho

Com informações da assessoria

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram