Governador de MS acha saudável disputa entre Doria e Leite

Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que a disputa entre João Doria e Eduardo Leite dentro o partido é saudável, e que são ótimos quadros para uma pré-candidatura à Presidência. Ele destaca, que embora tenha a questão das prévias [que escolheu Doria], esse é um momento em que o partido articula com o MDB, União Brasil e Cidadania em torno de candidatura única.

A declaração foi realizada durante agenda na Assembleia Legislativa nessa semana. “Isso é um ganho para o partido que tem dois grandes nomes da política numa disputa nacional. Agora, essa decisão será dos diretórios nacionais, que estão se alinhando e tratando da questão da terceira via”.

O ninho tucano em MS poderá dar palanque para diversos candidatos a presidente da República, segundo Reinaldo. Por enquanto, o grupo político está focado nas alianças e acordos regionais que incluem sigas como o Progressistas, Republicanos, PL e PDT.

Com apoio declarado a Eduardo Riedel, o governador pontua também, que o nome do ex-secretário foi escolhido com aval desses diversos grupos políticos, que enxergaram na figura dele a melhor opção no momento.

“Acho que a gente não faz política sozinho. Você faz, em grupo, com pessoas, com partido e com ideias. O Riedel fez parte do governo, fez um bom trabalho e demonstrou que tem capacidade. Ele vai ajudar a população do Estado dando continuidade no trabalho, e principalmente é ficha limpa.”

Ainda sobre política, o governador disse que a decisão de não concorrer ao Senado nas eleições deste ano, foi concluída em respeito à população, que o elegeu para cumprir mandato até 31 de dezembro. “Acho que decisão de cumprir com o nosso mandato até 31 de dezembro, foi auferido pela população”.

