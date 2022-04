Um homem de 44 anos morreu eletrocutado na tarde de hoje (17), no bairro Nova Campo Grande, na Capital. No momento do acidente a vítima estava consertando a bomba de água em um poço artesiano.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem estava molhado e após a descarga caiu sobre a bomba, continuando a ser eletrocutado até que os vizinhos chegassem e desligassem o disjuntor de energia.

Os bombeiros aplicaram manobras de ressuscitação durante 21 minutos, mas o homem não resistiu ao choque.