Dono de sítio é autuado em R$ 5 mil por manter gado degradando área protegida de matas ciliares

Após denúncias, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mundo Novo identificaram hoje (17), a degradação de um manancial na área do assentamento Pedro Ramalho no município e autuaram o dono de um sítio em R$ 5 mil por degradação ambiental. A ação integra a fiscalização ambiental da operação Semana Santa.

Conforme os policiais, ao chegarem no local foi verificado que o proprietário de um sítio estava criando gado degradando matas ciliares de um córrego que corta todo o assentamento.

Os animais estavam pisoteando a área protegida, ocasionando processos erosivos de ravinas, afetando a área de vegetação ciliar de 1 hectare e causando assoreamento do córrego pelo carreamento do sedimento da área degradada.

O homem de 80 anos, foi notificado a remover o gado da área protegida e a recuperar e proteger a área de vegetação ciliar do córrego. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00 e responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Com informações da PMA.