Gerson recebe título de Cidadão Treslagoense durante celebrações dos 111 anos de Três Lagoas

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, recebeu o título de Cidadão Treslagoense em solenidade realizada na noite desta quarta-feira (10), no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas. A homenagem, proposta pelo vereador Professor Pedrinho, integrou a programação comemorativa pelos 111 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrados no próximo dia 15 de junho.

Ao agradecer a honraria, Gerson destacou o papel de Três Lagoas no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e ressaltou o ambiente de estabilidade e crescimento que tem colocado o Estado em posição de destaque no cenário nacional.

“Podemos dizer que o clima de estabilidade política, econômica e desenvolvimento social que vivemos em Mato Grosso do Sul é exemplo para o Brasil. E Três Lagoas tem participação decisiva nessa trajetória, sendo referência na geração de oportunidades, emprego e crescimento”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou a importância simbólica da cidadania honorária e o vínculo que passa a ter com o município a partir do reconhecimento concedido pela Câmara Municipal.

“Quando recebo esta honraria, vocês conquistam mais do que o coração de um deputado estadual. Ganham mais um cidadão com responsabilidade redobrada por esta cidade”, declarou.

Durante o discurso, Gerson ressaltou que o desenvolvimento econômico do Estado está diretamente ligado à capacidade de criar oportunidades para a população. Segundo ele, a geração de empregos e renda continua sendo um dos principais instrumentos de transformação social.

“Mato Grosso do Sul tem a compreensão de que o melhor programa social que um governo pode oferecer é a geração de emprego, renda e oportunidades. É isso que transforma a vida das pessoas e fortalece os municípios”, pontuou.

Em um dos momentos mais reflexivos da cerimônia, o presidente da ALEMS abordou a importância da educação e do conhecimento na formação das novas gerações. Ao recordar os tempos de universidade, chamou a atenção para a necessidade de valorizar o saber e o papel dos educadores em uma sociedade cada vez mais influenciada pela dinâmica das redes sociais.

“Na época da faculdade, nós admirávamos os professores e os pensadores que tinham mais conhecimento. Hoje, muitas vezes, o destaque é dado a quem possui mais seguidores. Precisamos resgatar a valorização da educação, do conhecimento e dos valores que ajudam a formar cidadãos conscientes”, observou.

Encerrando sua fala, o deputado defendeu a importância da responsabilidade individual, dos valores familiares e do respeito mútuo como fundamentos para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, destacando que o desenvolvimento também passa pelas atitudes cultivadas no cotidiano.

A solenidade reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes do Ministério Público, lideranças regionais e moradores de Três Lagoas.

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