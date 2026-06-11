Comarca de Deodápolis abre inscrições para estágio em Direito

Processo seletivo para cadastro reserva recebe candidatos até 17 de junho; prova será aplicada no Fórum da comarca

Estudantes de Direito interessados em participar do programa de estágio da comarca de Deodápolis têm até o dia 17 de junho para realizar a inscrição no processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva. O atendimento ocorre na secretaria do Fórum, localizado na Avenida Francisco Alves da Silva, s/n.

Podem concorrer acadêmicos que estejam entre o primeiro e o antepenúltimo semestre da graduação. A seleção será realizada em 23 de junho, às 13h, por meio de uma prova objetiva composta por 20 questões, sendo metade de Direito e metade de Língua Portuguesa.

O gabarito preliminar será disponibilizado no primeiro dia útil após a avaliação, em comunicado afixado na entrada do Fórum. Já o resultado final será divulgado em lista com os nomes dos candidatos aprovados, organizada de acordo com a pontuação obtida.

Para garantir aprovação, será necessário alcançar pelo menos 50% dos pontos da prova. A convocação dos classificados ocorrerá conforme a necessidade da comarca e seguirá a ordem de classificação.

O estágio terá duração de um ano, com carga horária de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira. Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no edital.

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