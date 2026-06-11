Celebração de Santo Antônio terá entrega de bolos, missa e procissão em Campo Grande

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio organizou uma programação especial em honra a Santo Antônio, o padroeiro de Campo Grande, que é comemorado no sábado (13)

A programação teve início no dia 31 de maio, com a tradicional trezena de Santo Antônio, período marcado por bênçãos diversas. Nesta quinta-feira (11), às 19h, será realizada a bênção dos pães e dos alimentos em geral. Já no último dia (12), será a vez da bênção dos namorados, noivos e alianças, também no mesmo horário.

Entre os dias 11 e 14 de junho, também será realizado o Arraial de Santo Antônio na Praça do Rádio, que contará com diversas opções de comidas típicas e atrações musicais.

No dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, as atividades começam cedo. Às 06h, será realizada a bênção dos 17 mil bolos de pote e dos fiéis. Em seguida, das 06h30 às 13h, acontece a distribuição em sistema drive-thru.

Neste ano, serão inseridas 3 mil alianças simbólicas nos bolos, além de um par de alianças de ouro e uma TV de 60 polegadas. Quem encontrar os vouchers referentes à aliança de ouro ou à TV deverá procurar a secretaria da Catedral para realizar a troca pelo prêmio.

Ainda no sábado (13), a Catedral celebra a Santa Missa às 12h, reunindo fiéis em ação de graças e orações pelo dia de Santo Antônio.

A programação continua no dia 14 de junho, com a procissão que sairá às 18h da Catedral em direção à Praça do Rádio. No local, será celebrada a Santa Missa, às 19h, encerrando oficialmente as festividades.

Padroeiro de Campo Grande

Embora tenha sido reconhecido como padroeiro em 2001, a ligação de Santo Antônio com Campo Grande é histórica e começou antes mesmo da emancipação da cidade.

José Antônio Pereira era devoto de Santo Antônio e pediu sua intercessão, prometendo que se suas preces fossem atendidas, construiria uma igreja dedicada ao Santo.

Após a sua chegada, José Antônio cumpriu sua promessa e construiu uma capela de pau-a-pique em 1879, que anos depois, em 1991, foi consagrada como Catedral Metropolitana por ocasião da visita do Papa João Paulo II.

Santo Antônio de Pádua

Santo Antônio é um dos santos mais populares no Brasil e um dos mais importantes no Catolicismo. É conhecido como protetor das coisas perdidas, dos pobres e o Santo dos milagres.

Ele entrou para a ordem dos franciscanos e dedicou sua vida à pregação e à caridade. Durante seus sermões nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência ficavam curadas.

Além disso, Santo Antônio também é muito conhecido como Santo casamenteiro devido a ações de generosidade para fazer com que mulheres tivessem condições de se casar.

Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, em Pádua (Itália) e foi canonizado menos de um ano após sua morte. Em 1946, foi proclamado Doutor da Igreja, título que reconhece sua profunda influência teológica e sabedoria.

Serviço

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio fica localizada na Travessa Lydia Baís, s/n, Centro, em Campo Grande.

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