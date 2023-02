Funtrab oferece quase 3 mil vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 2.992 vagas de trabalho para amanhã (13). As oportunidades são para todo Estado com destaques para ajudante de carga e descarga de mercadoria, onde contém 53 vagas disponíveis.

As outras oportunidades de trabalho são: 1.081 vagas; Amambai, 71; Aparecida do Taboado, 137; Aquidauana, 25; Bataguassu, 9; Batayporã, 111; Caarapó, 89; Cassilândia, 171; Chapadão do Sul, 26; Corumbá, 32; Costa Rica, 59; Coxim, 16; Dourados, 87; Eldorado, 10; Guia Lopes da Laguna, 7; Iguatemi, 203; Itaquiraí, 58; Ivinhema, 24; Jardim, 31; Maracaju, 107; Miranda, 47; Naviraí, 102; Nova Alvorada do Sul, 80; Nova Andradina, 124; Ponta Porã, 34; Ribas do Rio Pardo, 32; Rio Brilhante, 35 vagas; Rio Verde de MT, 23; São Gabriel do Oeste, 24; Sidrolândia, 56; Sonora, 20 e Três Lagoas, 61 vagas de trabalho.

Caso se interesse pelas vagas, a Funtrab realiza o agendamento via aplicativo, o “MS CONTRATA+”. Após o agendamento, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, Campo Grande, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.

Mais informações podem ser tiradas pelo telefone (67) 3320-1400. Para acessar às vagas, clique aqui.

