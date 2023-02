Veículo de passeio é encontrado em chamas próximo de assentamento

Um veículo de passeio foi encontrado incendiado e completamente destruído, na manhã de hoje (12), na zona rural de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Nova Notícias, as imagens do carro em chamas foram divulgados por grupos de WhatsApp. O veículo foi encontrado no travessão que liga a comunidade 5 com a 7, no assentamento Teijjin, próximo à região de Nova Casa Verde.

Conforme apurado pelo site local, a Polícia Militar não foi acionada nesta madrugada para nenhuma ocorrência na localidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.