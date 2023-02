Duas pessoas morrem em colisão entre veículos na fronteira

Duas pessoas morreram na manhã de hoje (12), em uma colisão entre dois veículos no município paraguaio de Yby Yaú, a 100 quilômetros de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero. Uma das vítimas, o motorista de um dos veículos, foi identificado sendo como Carlos Chamorro. A outra pessoa morta na colisão, não foi identificada.

O acidente aconteceu no bairro Tapitaguá. A colisão foi fortíssima, onde ambos veículos envolvidos no acidente ficaram completamente destruídos.

Equipes da Polícia Nacional e socorristas do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

