Funtrab oferece mais de 4,7 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com 4.773 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (20), abrangendo diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são para a capital, Campo Grande, e também para o interior do Estado.

Em Campo Grande, são ofertadas 788 vagas em diferentes setores. Algumas das principais funções disponíveis incluem:

– Ajudante de carga e descarga de mercadorias: 28 vagas;

– Atendente de balcão: 28 vagas;

– Auxiliar de limpeza: 42 vagas;

– Consultor de vendas: 13 vagas;

– Estoquista: 16 vagas;

– Operador de caixa: 52 vagas;

– Servente de obras: 24 vagas;

– Vigilante: 32 vagas.

As outras 3.985 vagas estão distribuídas entre os municípios do interior do Estado. Entre as cidades com maior oferta de empregos estão:

– Dourados: 475 vagas;

– Iguatemi: 448 vagas;

– Cassilândia: 291 vagas;

– Amambai: 281 vagas;

– Chapadão do Sul: 271 vagas;

– Caarapó: 265 vagas;

– Rio Brilhante: 255 vagas;

– Bataguassu: 223 vagas;

– Ribas do Rio Pardo: 223 vagas;

– Corumbá: 202 vagas.

Os interessados devem conferir as vagas diretamente na Casa do Trabalhador de cada município. A lista completa das oportunidades está disponível no site oficial da Funtrab.

