Homem morre após misturar bebida alcoólica com energético durante festa na Capital

Um homem, de 33 anos, morreu após ter uma parada cardiorrespiratória ao consumir álcool, energético e narguilé. O caso ocorreu na noite de sábado (18), no Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma confraternização da empresa, tomando bebida alcoólica com enérgico e fumando narguilé, quando acabou passando mal. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado pelos colegas de trabalho, no entanto, ao chegarem no local, encontraram a vítima tendo uma parada cardiorrespiratória e realizaram mais de 40 minutos de manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso.

A morte foi constatada às 22h45. Ainda segundo o registo policial, no mês de dezembro o homem já havia tido uma parada cardiorrespiratória também pelo consumo de álcool.

O caso foi registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.