Rodadas estaduais movimentaram o futebol brasileiro nesse fim de semana; confira

A abertura dos campeonatos estaduais agitou o futebol brasileiro neste fim de semana. Destaque para as partidas do Campeonato Mineiro, Paulista e Carioca, com resultados variados para os principais clubes do país.

Cruzeiro vence na estreia do Mineiro

O Cruzeiro começou bem o Campeonato Mineiro 2025. Jogando no Estádio Mineirão, a equipe venceu o Tombense por 1 a 0, com gol de Bolasie ainda no primeiro tempo. A partida marcou o retorno do time celeste aos gramados brasileiros após a pré-temporada nos Estados Unidos.

Já o Atlético Mineiro não conseguiu sair do empate sem gols contra o Aymores, em Ubá (MG). Com a equipe principal ainda em preparação no exterior, o Galo apostou em um elenco alternativo para a estreia. O América-MG, por sua vez, teve que buscar o empate por 2 a 2 contra o Uberlândia, após sair atrás no placar em duas ocasiões.

Paulistão: Corinthians vence; Santos empata

No Campeonato Paulista, o Corinthians estreou com vitória na Neo Química Arena. A equipe alvinegra derrotou o Velo Clube por 2 a 1, com gols de Igor Coronado e Talles Magno. Já o Santos empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, em partida realizada no estádio Moisés Lucarelli.

Cariocão: Vasco empata; Flamengo em crise

Pelo Campeonato Carioca, o Vasco ficou no 1 a 1 contra o Boa Vista, mantendo um início de temporada irregular. Já o Flamengo vive um momento complicado no estadual. Jogando no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o Rubro-Negro sofreu a terceira derrota consecutiva, amargando agora a penúltima colocação na tabela. Assim como o Atlético Mineiro, o Flamengo está com seu elenco principal nos Estados Unidos para a pré-temporada.

