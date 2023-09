Acumulou! Nenhuma aposta acerta as 6 dezenas e prêmio da Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso nº 2.633 da Mega-Sena, que foi realizado no sábado (16), em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso sorteou um prêmio de R$ 9,73 milhões. O prêmio acumulou para o próximo sorteio que acontecerá na terça-feira (19) e está estimado em R$ 14,5 milhões.

De acordo com informações da Caixa, 47 apostas acertaram 5 números, e receberão o prêmio de R$ 48.974,35 para cada. Outros 4.112 apostadores tiveram 4 acertos, com cada um levando R$ 799,67. As dezenas sorteadas foram 02 – 23 – 25 – 33 – 45 – 54.

Bolão

Além dos jogos individuais, uma forma de apostar na Mega-Sena, é formar um grupo com amigos, familiares, colegas de trabalho, e escolher os números, o chamado bolão. Após ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, solicitando ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Premiação

O prêmio bruto, sem descontos, corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio, porque, após esse prazo, prescrevem. Prêmios que não forem resgatados dentro do período indicado, serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: