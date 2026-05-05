Homem é agredido com pauladas e tem osso exposto após acusação de roubo, no Nova Lima

Na noite desta segunda-feira (04), um homem, de 37 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi agredido com pauladas na região da cabeça após suspeita de roubo. O caso aconteceu no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito do crime segue desaparecido

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu próximo a um restaurante, onde o homem foi agredido com um pedaço de caibro. Moradores próximos perceberam movimentação e chegaram a sair de suas residências para gritar com o agressor. Na ocasião, o autor parou o ataque e fugiu do local.

Ainda segundo o registro, o agressor usava um chapéu de palha na cabeça e dizia para a vítima que as pauladas eram para que a vítima parasse de roubar os outros.

Mesmo ferido, o homem caminhou até um cruzamento, onde recebeu auxílio de uma testemunha, que acionou o socorro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa com corte de aproximadamente 10 centímetros na cabeça e exposição óssea

O GOI (Grupo de Operações e Investigações), juntamente com uma equipe da Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) e da Perícia, estiveram no local.

Até o momento, o autor ainda não foi localizado.