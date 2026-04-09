Mais de R$ 25 milhões em investimentos vão levar asfalto e drenagem para três cidades de MS

Ir e vir com mais segurança, sem poeira na seca e sem lama na chuva. Essa é a realidade que começa a mudar em bairros de Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, com novos investimentos do Governo do Estado em pavimentação e drenagem urbana.

Ao todo, são mais de R$ 25,9 milhões em obras que vão melhorar o acesso a escolas, residências e serviços essenciais, além de reduzir problemas históricos causados pela falta de infraestrutura. As intervenções incluem a implantação de asfalto e sistemas de drenagem, fundamentais para garantir durabilidade das vias e mais qualidade de vida para a população.

Em Rio Verde de Mato Grosso, serão investidos R$ 8,1 milhões na pavimentação e drenagem de vias que dão acesso à Escola do Sesi, facilitando o deslocamento diário de estudantes e trabalhadores. Em Campo Grande, o bairro Novo Samambaia vai receber R$ 8,4 milhões em melhorias, levando mais dignidade a moradores que convivem com poeira e lama. Já em São Gabriel do Oeste, o investimento de R$ 9,4 milhões vai contemplar ruas importantes, como David Ferreira da Cunha e Amábile Mafissoni, além de vias adjacentes.

As licitações para execução das obras foram publicadas no Diário Oficial da última terça-feira (7), e estão marcadas para o dia 30 de abril, com abertura das propostas em horários diferentes ao longo da manhã, por meio de plataforma eletrônica.

Para o secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Guilherme Alcântara, os investimentos refletem um planejamento voltado para resultados concretos. “A gente está olhando para onde a população mais precisa. Essas obras resolvem problemas antigos e trazem mais conforto, segurança e valorização para os bairros”, afirmou.

Os projetos são desenvolvidos e executados pela Agesul, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável por conduzir todas as etapas, desde o planejamento até a fiscalização, garantindo que as obras atendam às necessidades de cada município e sejam entregues com qualidade.

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