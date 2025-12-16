Prefeitura de Campo Grande renova convênio com grupo Cogna e garante estágios na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Campo Grande renovou o convênio de concessão de estágios com a Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., integrante do grupo Kroton, atualmente denominado Cogna Educação, garantindo a continuidade da atuação de acadêmicos da área da saúde nas unidades da rede municipal. A parceria, em vigor desde 2022, teve o extrato publicado no Diogrande desta segunda-feira (15) e, segundo a administração municipal, trata-se apenas da renovação do acordo já existente.

Conforme o extrato do convênio, está previsto o repasse de recursos financeiros do Município de Campo Grande para a instituição de ensino. Para o ano de 2025, o valor estipulado é de R$ 4.523.600,00, a ser pago em duas parcelas. Já para os anos de 2026, 2027, 2028 e 2029, o montante será mantido com base no valor do ano anterior, acrescido de atualização monetária conforme a variação do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).

O convênio envolve o Município de Campo Grande, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, e tem como objetivo a cooperação institucional entre o poder público e a instituição de ensino. A iniciativa busca fortalecer a integração entre ensino e assistência na área da saúde, assegurando as condições necessárias para que acadêmicos cumpram o estágio obrigatório exigido para a formação profissional.

De acordo com a prefeitura, os estudantes atuam sempre sob a supervisão de preceptores, profissionais responsáveis por acompanhar e orientar todos os procedimentos realizados durante o estágio. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a parceria traz benefícios diretos à população, uma vez que os acadêmicos estão presentes na maioria das unidades de saúde do município, abrangendo a atenção primária, a atenção especializada e os serviços de urgência e emergência.

Apesar das informações divulgadas pela administração municipal, o extrato do convênio não detalha quantos estudantes são beneficiados anualmente, quais cursos participam da parceria nem como ocorre a distribuição dos estágios entre as unidades de saúde da rede municipal.

