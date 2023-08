Funsat oferece 1.934 vagas de emprego em mais de 200 funções nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.934 vagas de emprego nesta quarta-feira (9). As contratações são para 213 profissões, em 285 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 97 vagas para açougueiro, 45 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 35 vagas para cozinheiro geral, 22 vagas para fiscal de prevenção de perdas, 10 vagas para fiel de depósito e 6 vagas para fonoaudiólogo geral.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 1022 oportunidades em 89 profissões. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 117 vagas, auxiliar de linha de produção, com 94 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 20 vagas, costureira em geral, com 8 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 95 vagas em 15 profissões. As oportunidades são para vigilante, com 57 vagas, recepcionista atendente, com 4 vagas, repositor de mercadorias, com 3 vagas, operador de vendas (lojas), com 2 vagas, ou auxiliar de almoxarifado, também com 2 vagas. Acesse também: Sessão é marcada por ironias e elogios à gestão de Adriane Lopes