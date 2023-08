Recorde de interesse: programa Voucher Transportador atrai 500 candidatos em apenas um dia de inscrições

No arranque das inscrições para o Voucher Transportador, um programa estadual de formação voltado para condutores de veículos de carga e ônibus, a demanda inicial superou as expectativas. No decorrer do primeiro dia, um total de 500 indivíduos já formalizaram suas inscrições, demonstrando um interesse em participar da seleção.

Essa iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, visa promover o aprimoramento profissional desses motoristas, além de facilitar a inclusão das categorias “D” e “E” em suas habilitações, tudo isso sem nenhum custo para os postulantes. O projeto é coordenado pela Semadesc, em colaboração com o Sest Senat e o Detran-MS, entidades parceiras nessa empreitada de capacitação e desenvolvimento.

A possibilidade de inscrição no programa Voucher Transportador foi inaugurada em 7 de agosto e permanecerá aberta até o dia 22 do mesmo mês. A triagem dos candidatos ficará sob a responsabilidade do Sest Senat, e a perspectiva é que os resultados sejam anunciados em 28 de agosto. Posteriormente, os indivíduos selecionados serão convocados no mês de setembro para se envolverem no programa de aprimoramento profissional. Antecipa-se que os primeiros participantes prontos para adentrar o mercado de trabalho estejam em condições de fazê-lo até o término deste ano.

O objetivo é suprir a demanda do mercado de transportes, que tem vagas abertas, no entanto não dispõe de motoristas qualificados para preencher a função.

Para participar do processo deve atender requisitos mínimos previstos no código de trânsito brasileiro, que tem regras para a mudança na categoria (habilitação). Entre elas ter no mínimo 21 anos, não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e não ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses, entre outros.

O secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos, revelou que será publicado em breve os critérios de desempate (seleção) e que a expectativa é que no dia 28 de agosto o Sest/Senat faça a publicação do resultado da seleção.

“Em setembro devem começar as convocações dos selecionados e acredito que até o final do ano tenhamos os primeiros habilitados, já com o curso de qualificação, que poderão ingressar no mercado de trabalho, e assim preencher estas vagas abertas. Nosso objetivo é zerar estas vagas ou minimizar a falta destes profissionais”, descreveu Bastos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.