Sessão é marcada por ironias e elogios à gestão de Adriane Lopes

[Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS]

Opositor da prefeita, Marcos Tabosa defende a chefe do Executivo

A sessão da Câmara Municipal de Campo Grande dessa terça-feira (8), se revelou um verdadeiro espetáculo de ironias e “tiradas” entre os vereadores, com até mesmo elogios surpreendentes vindos de vozes inesperadas. O destaque da sessão foi o vereador de oposição, Marcos Tabosa (PDT), presidente do Sisem (Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande), que surpreendeu a todos ao elogiar a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP).

Ao jornal O Estado, Marcos Tabosa disse que a parabenização à administração foi motivada pelos projetos que beneficiam mais de 2,4 mil servidores da saúde.

“A questão dos elogios a Adriane Lopes foi, especificamente, pelos projetos que vão beneficiar aproximadamente 2,4 mil servidores. Isso é um avanço. E esses dois projetos foram votados graças a um acordo salarial feito pelo Sisem e o mais justo é parabenizar o Executivo pela decisão”, disse Tabosa, que também enfatizou que continua na oposição: “isso não quer dizer que o vereador Tabosa esteja na base da prefeita”.

Ironias e risadas

A pauta da sessão incluía a aprovação de projetos relevantes aos servidores, como a concessão de insalubridade para agentes comunitários de saúde e combate a endemias, além da implementação do trabalho remoto em parte da jornada. A defesa desses projetos foi levada ao debate, porém, a postura de Tabosa trouxe um elemento inusitado à discussão.

Conhecido por suas críticas contundentes ao Executivo, Tabosa adotou uma abordagem surpreendentemente diplomática desta vez, já que era de seu interesse. Ele defendeu os projetos com argumentos sólidos, pedindo a aprovação dos colegas. Tabosa, que costuma ser veemente em suas críticas, destacou a importância do diálogo na construção de políticas públicas, provocando risos e surpresa entre os demais parlamentares.

“Queremos colaborar com o Executivo. Aí vem o compromisso da gestão, que olhou e observou, consertando mesmo não tendo todo o recurso. A saída foi escalonar e avançar com responsabilidade e construção. Não fazer discurso no fígado, sem embasamento técnico e sem ter leis nas mãos. Deus seja louvado que essa administração vai conseguir consertar a destruição que o ex-prefeito (Marquinhos Trad) deixou”, disse Tabosa, durante a sessão.

O presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB), não deixou passar a oportunidade de entrar na brincadeira. Em um momento descontraído, referiu-se a Beto Avelar (PSD), líder da prefeita Adriane Lopes, dizendo: “Adeus, Beto”. O comentário arrancou risadas dos presentes.

Até mesmo Beto Avelar, conhecido por suas posições firmes, entrou na onda das ironias. Em tom de brincadeira, expressou estar “arrepiado” com a defesa de Tabosa à gestão da prefeita.

A troca de ironias e comentários bem-humorados mostrou como os posicionamentos na política são mutáveis em meio a debates importantes. “Fiquei arrepiado com essa defesa do vereador Marcos Tabosa. A realidade é que isso é uma construção e sinalização de um direito legítimo dos agentes de combate a endemias e comunitários”, afirmou Avelar.

O vereador Valdir Gomes (PSD) também fez questão de se manifestar, declarando apoio aos projetos. No entanto, ele não deixou de apontar a falta de reajuste para os demais servidores, ressaltando a importância de considerar todas as perspectivas na discussão dos projetos.