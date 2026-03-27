Funsat oferece 1.351 vagas de emprego nesta sexta-feira (27)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta sexta-feira (27), 1.351 vagas de emprego em 118 profissões, ofertadas por empresas de Campo Grande. Para participar dos processos seletivos, é necessário que o candidato esteja com o cadastro atualizado no Sine.

Entre as oportunidades do quadro geral estão funções como atendente de lojas (12), auxiliar administrativo (14), auxiliar de manutenção predial (2), consultor de vendas (18), engenheiro civil (8), fiscal de caixa (2), guarda de vigilância (10), operador de caixa (91), padeiro (15) e perfumista (5).

A maior parte das vagas, 911 ao todo, é de perfil aberto e não exige experiência prévia. Nessa modalidade, há oportunidades para auxiliar de cozinha (18), copeira (2), frentista (5), repositor de supermercados (35) e servente de pedreiro (9), entre outras funções.

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 17 vagas distribuídas em atividades como repositor de mercadorias, auxiliar administrativo, empacotador à mão, auxiliar de linha de produção, porteiro, motorista de caminhão e auxiliar de limpeza.

O atendimento acontece na Agência de Empregos da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

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